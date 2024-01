Ataque israelense mata comandante de elite do Hezbollah no Líbano em nova escalada

Um ataque aéreo israelense matou um comandante de elite do Hezbollah no sul do Líbano nesta segunda-feira, 8, o mais recente de uma crescente troca de ataques ao longo da fronteira que aumentou o temor de outra guerra no Oriente Médio.

O ataque a um SUV matou um comandante de uma força secreta do Hezbollah que opera ao longo da fronteira, de acordo com um oficial de segurança libanês.

O Hezbollah identificou o combatente morto como Wissam al-Tawil, sem fornecer detalhes. Ele é o integrante mais graduado do grupo armado a ser morto desde que o ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, desencadeou uma guerra total em Gaza e combates de menor intensidade entre Israel e o Hezbollah, que se intensificaram desde que um ataque israelense matou um líder sênior do Hamas em Beirute na semana passada. Fonte: Associated Press.