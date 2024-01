Ataque israelense mata chefe militar do Hezbollah no Líbano, diz autoridade de segurança

Uma importante autoridade militar do Hezbollah pró-Irã morreu em um ataque israelense quando estava em seu veículo nesta segunda-feira (8) no sul do Líbano, disse um oficial de segurança libanês à AFP.

Este líder militar que "desempenhava um papel de primeiro plano na direção das operações militares no sul" morreu "em um bombardeio israelense" na localidade de Kherbet Selm, a uma dezena de quilômetros da fronteira com Israel, relatou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.