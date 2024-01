Após voltar de Gaza, médico relata 'tsunami' de dor e de crimes de guerra

Segundo o médico, a intensidade do conflito supera a de outros nos quais já trabalhou em Gaza, Iraque, Síria, Iêmen e no sul do Líbano.

"É como comparar uma inundação e um tsunami, a magnitude é completamente diferente", explica em uma entrevista à AFP.

Essa guerra supera as outras em que já esteve no "número de feridos", "no número de crianças mortas, na intensidade dos bombardeios e no fato de que nos dias seguintes ao início da guerra, o sistema de saúde de Gaza se encontrou completamente superado", destaca.

A guerra foi provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que deixou mais de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada no balanço israelense. Entre os mortos, há mais de 300 militares.

A ofensiva israelense deixou 22.835 mortos na assediada Faixa de Gaza, em sua maioria civis, sobretudo mulheres e crianças, segundo um último balanço do Hamas.

Os bombardeios destruíram bairros inteiros, obrigaram o deslocamento de 85% da população e provocaram uma crise humanitária, segundo a ONU.

O doutor Abu Sitta, nascido no Kuwait e radicado no Reino Unido desde o final dos anos 1980, chegou a Gaza a partir do Egito em 9 de outubro em uma equipe da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).