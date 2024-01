Alemanha chora morte do 'Kaiser' Beckenbauer

"Jogador extraordinário", "figura luminosa do futebol alemão", "uma perda para o futebol e para toda a Alemanha": depois do anúncio da morte de Franz Beckenbauer nesta segunda-feira (8), o país chora a perda de seu emblemático 'Kaiser' (Imperador). Com problemas de saúde e afastado da vida pública, Beckenbauer faleceu aos 78 anos no domingo, anunciaram sua família e a Federação Alemã de Futebol (DFB). "Dormiu tranquilamente" cercado pelos familiares em Salzburgo (Áustria). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O choque é profundo, embora já se soubesse que as coisas não iam bem para Franz. Sua morte é uma perda para o futebol e para toda a Alemanha", reagiu o ex-jogador Lothar Matthäus no site do jornal Bild.

Matthäus, que tem o recorde de jogos pela seleção alemã (150), é outra das grandes figuras do futebol do país no século XX. Foi o capitão do time campeão do mundo em 1990, quando Beckenbauer era o treinador. "Era um dos maiores, como jogador e como técnico, mas também fora de campo. Todos que o conheceram sabem o quão grande e generoso ele era. Vou sentir sua falta, vamos sentir falta!", acrescentou. A DFB também recebeu a notícia com tristeza. "Com grande estima e profunda gratidão, vemos o que ele fez. Com ele, perdemos um jogador extraordinário", declarou o presidente da entidade, Bernd Neuendorf. Rudi Völler, atual diretor esportivo da DFB e que fez parte do grupo campeão em 1990, compartilhou publicamente sua "imensa tristeza". "Um dos meus maiores privilégios foi ter conhecido e convivido com Franz Beckenbauer", afirmou em um comunicado da federação.

"O 'Kaiser' foi uma inspiração para mais de uma geração e será para sempre uma figura luminosa do futebol alemão. Com Franz Beckenbauer, o futebol alemão perde uma grande personalidade e eu perco um bom amigo", acrescentou Völler. Essa referência à luz que Beckenbauer emanava também foi usada pelo atual técnico da 'Mannschaft', Julian Nagelsmann: "Quando Franz Beckenbauer entrava numa sala, a sala se iluminava".

Outra personalidade alemã que reagiu à notícia foi Thomas Bach, atual presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), que no passado foi presidente do Comitê Olímpico Alemão. "Ele era uma lenda do esporte, além do futebol. Para mim, pessoalmente, ele foi um amigo bom e leal por mais de quatro décadas, alguém com quem você sempre poderia contar", destacou.