Al Jazeera anuncia morte de dois jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza

A rede de televisão Al Jazeera anunciou no domingo (7) que dois de seus jornalistas palestinos morreram em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

Hamza Wael Dahdouh, repórter do canal do Catar, e seu colega Mustafa Thuria, um cinegrafista freelancer que também trabalhava para a agência AFP, morreram enquanto dirigiam um veículo no sul de Gaza para "fazer um trabalho", disse a Al Jazeera em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Exército israelense disse à AFP que "abateram um terrorista que pilotava uma aeronave que representava uma ameaça" para seus soldados e que estava "ciente de informes de que, durante o ataque, outros dois suspeitos que estavam no mesmo veículo que os terroristas terroristas também foram atingidos".