Aeroporto de Tóquio volta à normalidade após acidente

O aeroporto de Haneda, em Tóquio, retomou a normalidade de suas operações nesta segunda-feira (8), seis dias após uma colisão entre um avião comercial e uma aeronave pequena que deixou cinco mortos, informaram as autoridades.

"A pista C retomou as operações hoje (segunda-feira)", assim que o aeroporto voltou à normalidade, disse uma porta-voz do Haneda à AFP.

A pista onde ocorreu o acidente, uma das quatro do Haneda, esteve fechada desde que o avião da Japan Airlines (JAL) colidiu com um pequeno avião da Guarda Costeira.