Ações da Boeing caem e regulador exige novas inspeções nas aeronaves MAX

As ações da Boeing despencaram nesta segunda-feira (8), depois que um painel se desprendeu da fuselagem de um de seus aviões em pleno voo, trazendo novamente à tona questões de segurança, em um momento no qual a fabricante vinha tentando recuperar sua reputação.

A queda de mais de 8% nas ações da Boeing na bolsa de valores de Nova York pressionou o índice Dow Jones.

A isso se soma o novo pedido das autoridades de aviação civil para que as companhias aéreas cumpram com novos protocolos de inspeção para as aeronaves com configurações similares às do 737 MAX 9, o modelo envolvido no incidente.