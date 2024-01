Sucessor de António Costa toma posse como líder do Partido Socialista em Portugal

O novo secretário-geral do Partido Socialista Português (PS), Pedro Nuno Santos, foi oficialmente empossado neste domingo (7) por militantes do partido do primeiro-ministro destituído, António Costa, prejudicado por uma questão de tráfico de influências.

A demissão de Costa, no poder desde 2015, levou à convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

"Temos a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro dos governos do PS e do desenvolvimento do país", declarou o novo líder da esquerda portuguesa, de 46 anos, no discurso de encerramento do congresso, que reuniu os militantes de seu partido em Lisboa, na presença de Costa.