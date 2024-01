Rybakina vence Sabalenka e é campeã do WTA 500 de Brisbane

A cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo, se sagrou campeã do WTA 500 de Brisbane neste domingo (7), ao derrotar na final a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª).

Tanto Rybakina como Sabalenka estão entre as favoritas ao título no primeiro Grand Slam do ano, que começa no dia 14 de janeiro.

"Apesar do placar, é sempre difícil jogar contra você. Nós nos pressionamos mutuamente para melhorar e isso é ótimo", disse Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022.

"Obrigado por ter me deixado vencer três games", respondeu sorrindo Sabalenka, de 25 anos, antes de parabenizar Rybakina pela vitória.

"Com certeza gostaria que tivesse terminado de outra forma, mas espero que seja ainda melhor no Aberto da Austrália", acrescentou a bielorrussa.

A derrota na final em Brisbane encerrou uma série de 15 vitórias consecutivas de Sabalenka em solo australiano, que começou no ano passado com os títulos em Adelaide e em seguida no Aberto da Austrália.

Rybakina, que mostrou um tênis impressionante nesta semana, especialmente no saque, levanta em Brisbane seu terceiro título em quadra dura e o primeiro desde que derrotou Sabalenka em Indian Wells em 2023.