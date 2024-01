PSG atropela time da 6ª divisão e avança na Copa da França

Como esperado, o poderoso time parisiense não encontrou problemas para conseguir a vitória, com destaque para o astro Kylian Mbappé, que marcou três gols.

Com seu hat-trick, Mbappé se tornou o maior artilheiro do PSG na Copa da França com 30 gols.

O atacante também passou alguns minutos em campo ao lado do irmão mais novo, Ethan, que substituiu o brasileiro Lucas Beraldo, contratado na semana passada junto ao São Paulo.

O goleiro titular foi o costa-riquenho Keylor Navas, que não atuava em um jogo oficial pelo time francês havia quase um ano.

Além de Mbappé, também marcaram para o PSG o espanhol Marco Asensio, o português Gonçalo Ramos, Kolo Muani (2x) e o italiano Cher Ndour, além de um gol contra do zagueiro do Revel Maxence N'Guessan.

Mais cedo, o Monaco também se classificou ao bater nos pênaltis (6-5, após empate em 2 a 2) outro time da Ligue 1, o Lens.

Também avançaram Olympique de Marselha, que venceu por 1 a 0 o Thionville (amador), e Lyon, que passou pelo Pontarlier (5ª divisão) com vitória por 3 a 0.