Papa Francisco pede liberdade 'sem condições' para vítimas de sequestro na Colômbia

O papa Francisco pediu neste domingo (7) a libertação "sem condições" de todas as vítimas de sequestros na Colômbia - uma ferida aberta do conflito armado que perdura há seis décadas.

"Oremos juntos pela libertação, sem condições, de todas as pessoas atualmente sequestradas na Colômbia. Este gesto, que é um dever perante Deus, também favorecerá um clima de reconciliação e paz no país", declarou o papa argentino após a tradicional oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Os casos de sequestro no país são um ponto crucial nas negociações entre o governo de Gustavo Petro e as principais guerrilhas do país, especialmente após o caso envolvendo o pai do jogador de futebol Luis Díaz, raptado por 12 dias entre outubro e novembro de 2023.