Mulher de 90 anos é encontrada viva cinco dias após terremoto no Japão

Uma idosa de 90 anos foi encontrada viva sob os escombros de uma casa no sábado, 6, cinco dias depois do terremoto que atingiu o Japão no último dia 1º de janeiro. Ela estava em um pequeno espaço entre o primeiro e segundo andar de uma casa na cidade de Suzu, na costa ocidental do país.

Geralmente, as esperanças de encontrar sobreviventes decaem três dias após um terremoto. A mulher foi levada a um hospital para receber cuidados médicos, e consciente, respondeu às perguntas dos socorristas.

Até o momento, 128 pessoas morreram no terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a península de Noto. Segundo relatório divulgado neste domingo, 7, 560 pessoas ficaram feridas e 195 continuam desaparecidas.