Milan vence Empoli fora de casa e se consolida em 3º no Italiano

Sob os olhares atentos do sueco Zlatan Ibrahimovic em seu novo cargo de conselheiro esportivo do proprietário do Milan, o francês Olivier Giroud ampliou o marcador cobrando pênalti (39') e chegou a seu nono gol no campeonato.

O inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar no início da partida (11'), aproveitando boa assistência na área do português Rafael Leão.

Giroud encerrou uma seca de quase dois meses sem balançar as redes, desde o empate em 2 a 2 com o Lecce no dia 11 de novembro, e se iguala a Domenico Berardi (Sassuolo) na vice-artilharia da Serie A, ainda longe do argentino Lautaro Martinez (Inter de Milão), artilheiro isolado com 16 gols.

Depois de marcar na Copa da Itália nesta semana, o jovem Chaka Traoré fez o terceiro dos 'rossoneri' (88'), minutos após entrar em campo, completando jogada de contra-ataque iniciada pelo americano Christian Pulisic. Este foi o primeiro gol do jogador de 19 anos na Serie A.

Com a vitória, o Milan chega a 39 pontos e abre seis de vantagem sobre a Fiorentina (4ª), que no sábado foi derrotada pelo Sassuolo (14º). A vice-líder Juventus, que logo mais enfrenta a lanterna Salernitana, tem 43 pontos.

A única má notícia para o técnico Stefano Pioli, criticado desde a eliminação milanista na Liga dos Campeões, foi a lesão de Alessandro Florenzi.

Já o Empoli, que não vence desde 12 de novembro (1 a 0 sobre o Napoli) segue na zona de rebaixamento (19º) com 13 pontos.