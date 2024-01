Líbia suspende a produção do maior campo de petróleo do país devido a protestos

A companhia estatal de petróleo da Líbia informou que suspendeu a produção do maior campo de extração da commodity do país devido a protestos de cidadãos contra a falta de combustíveis.

A National Oil Corp. declarou motivo de "força maior" a fim de parar a partir deste domingo, 7, a atividade no campo de Sharara, no sul da Líbia. Essa declaração é uma manobra legal que libera a companhia de suas obrigações contratuais devido a circunstâncias extraordinárias. Em um comunicado, a empresa informou que o fechamento do campo forçou a suspensão dos suprimentos de petróleo no terminal Zawiya na costa mediterrânea.

A Líbia produz 1,2 milhão de barris de petróleo por dia e o campo de Sharara tem uma capacidade de produção de até 300 mil barris por dia.