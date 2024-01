EUA: Presidente da Câmara diz que acordo entre partidos evitará 'shutdown' parcial

Líderes dos partidos Democrata e Republicano chegaram a um acordo que pode evitar o shutdown parcial do governo dos EUA no final deste mês.

Em carta, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, destacou que o acordo vai assegurar US$ 16 bilhões em cortes de gastos adicionais previstos no entendimento entre os dois partidos, que contou com a participação do seu antecessor, Kevin McCarthy, e do presidente dos EUA, Joe Biden, e é US$ 30 bilhões inferior ao que era considerado como necessário pelo Senado. "Este é o acordo mais favorável para o orçamento que os republicanos conquistaram em uma década", afirmou Johnson.

Por outro lado, Joe Biden ressaltou em comunicado que o entendimento firmado pelas lideranças dos dois partidos é positivo para "nos mover" a um passo mais perto de um desnecessário fechamento do governo e para proteger importantes prioridades nacionais. "Ele reflete os níveis de funding que eu negociei com ambos os partidos, assinei e se tornou lei na última primavera", destacou o presidente. "Ele rejeita cortes profundos em programas para famílias que trabalham duro e que estão contando com eles, além de prover um caminho para a aprovação de leis para o financiamento para o povo americano em todo o ano e que estão livres de políticas extremas."