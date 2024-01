EUA ordenam inspeção em Boeings 737 MAX 9 após pouso de emergência

Alaska e United Airlines são as companhias aéreas que possuem o maior número de MAX 9. Outras companhias aéreas, como Icelandair, Turkish Airlines, Aeromexico e Copa possuem frotas menores dessas aeronaves.

O voo 1282 da Alaska Airlines descolou de Portland, na costa oeste dos Estados Unidos, na sexta-feira e enquanto estava no ar uma das janelas explodiu e a cabine perdeu pressão.

O incidente ocorrido às 17h00 locais obrigou o avião que transportava 177 passageiros a voltar ao aeroporto.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma janela quebrada e máscaras de oxigênio penduradas no teto do aparelho.

Kyle Rinker, passageiro do voo afetado pelo incidente, disse à CNN que a janela explodiu logo após a decolagem. Outra passageira, Vi Nguyen, disse ao The New York Times que acordou com um estrondo.

"Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi a máscara de oxigênio bem na minha frente", disse Nguyen ao jornal americano. "Olhei para a esquerda e o painel lateral do avião sumiu", explicou.