Dimitrov vence ATP 250 de Brisbane e conquista seu 1º título desde 2017

O búlgaro Grigor Dimitrov, número 14 do mundo, venceu o dinamarquês Holger Rune (8º) na final do ATP 250 de Brisbane neste domingo (7) e conquistou seu primeiro título no circuito desde 2017.

Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 6-4, em duas horas e 11 minutos.

Em uma final equilibrada, o búlgaro de 32 anos, cabeça de chave número 2 do torneio, impôs sua experiência sobre o jovem Rune, de 20.