Coreia do Norte lança novos disparos perto da fronteira sul-coreana

Uma vista geral mostra a costa norte-coreana com bunkers de artilharia visto de um ponto de vista na ilha de Yeonpyeong, perto da fronteira marítima da 'linha limite norte' com a Coreia do Norte, em 7 de janeiro de 2024 Crédito: STRINGER / YONHAP / AFP

A Coreia do Norte lançou neste domingo, 7, novos disparos de artilharia com munições reais nas costas ocidentais, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o terceiro dia consecutivo de exercícios militares perto da fronteira com o Sul. A Coreia do Norte disparou bombas na sexta-feira e no sábado na mesma área, perto das ilhas de Yeonpyeong e Baengnyeong, ao sul da fronteira marítima entre os dois países. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A Coreia do Norte conduz exercícios de fogo real na costa oeste", informou Yonhap, citando uma fonte militar.

"O Exército norte-coreano está realizando exercícios ao norte da ilha sul-coreana de Yeonpyeong, na primeira linha de fogo, por volta das 16h00 (04h00 no horário de Brasília)", informou a agência Yonhap. Nenhum projétil caiu no lado sul-coreano da Linha Limítrofe do Norte (LLN), que marca a fronteira marítima de fato no mar Amarelo, e nenhuma vítima foi relatada, disse a agência. As autoridades locais das ilhas sul-coreanas no mar Amarelo disseram à AFP que recomendaram que a população ficasse em casa. "Ouvimos tiros vindos da Coreia do Norte", alerta a mensagem de texto enviada aos moradores. "As tropas na ilha de Yeonpyeong estão respondendo, mas os moradores são aconselhados a ter cautela com atividades ao ar livre", disseram as autoridades. A Coreia do Norte disparou centenas de projéteis na área na sexta-feira, um incidente que marcou uma das mais graves escaladas militares na península coreana desde 2010, quando Pyongyang bombardeou uma ilha sul-coreana. As autoridades em Yeonpyeong e Baengnyeong evacuaram pessoas para abrigos na sexta-feira e suspenderam o serviço de balsas, e as tropas sul-coreanas responderam com exercícios de fogo real.

Play

"Os nossos militares não dispararam um único projétil na zona marítima", disse Kim Yo Jong à agência oficial de notícias KCNA, afirmando que se tratava de uma operação com o objetivo de desorientar. Kim afirmou que os militares norte-coreanos detonaram explosivos simulando o som de tiros 60 vezes e que observaram "a reação" das forças sul-coreanas. As relações entre as duas Coreias vivem um momento de tensão não visto há décadas, depois de o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ter inscrito na Constituição a vocação do país como potência nuclear, e ter testado vários mísseis balísticos intercontinentais.