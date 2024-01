City estreia na FA Cup com goleada e retorno de Kevin De Bruyne

Tudo correu bem para o clube campeão de Inglaterra e da Europa, que já no primeiro tempo encaminhou a vitória com Phil Foden (33') e ao argentino Julián Álvarez (37').

O jogo também marcou o retorno do meio-campista belga Kevin De Bruyne, afastado dos gramados desde agosto.

O Manchester City iniciou a defesa de seu título na Copa da Inglaterra (FA Cup) com uma cômoda vitória por 5 a 0 sobre o Huddersfield (segunda divisão inglesa) neste domingo (7).

Álvarez foi substituído no segundo tempo para a entrada de De Bruyne (57'), que voltou de uma lesão na coxa sofrida no dia 6 de agosto, durante a decisão da Supercopa da Inglaterra, que o City perdeu para o Arsenal.

O também belga Jérémy Doku, depois de um mês afastado, foi outro que retornou à equipe, que ainda não pode contar com o artilheiro norueguês Erling Haaland.

Depois de um gol contra Ben Jackson (58') e de Foden marcar o quarto dos 'Citizens' (65'), Doku fechou o placar (74') com assistência De Bruyne.

West Ham e Nottingham Forest também enfrentaram times de divisões inferiores, mas não tiveram vida tão fácil neste domingo.

Com empate em 1 a 1 com o Bristol City (2ª divisão), os 'Hammers', que estão em sexto na Premier League, terão que fazer mais um jogo para tentar avançar, mas dessa vez como visitante.

Além do empate, a outra má notícia do dia para o West Ham foi a lesão do brasileiro Lucas Paquetá, substituído após 15 minutos de jogo.