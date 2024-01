Blinken se encontra com o rei Abdullah II da Jordânia neste domingo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reunirá neste domingo (7) em Amã com o rei Abdullah II da Jordânia, no âmbito de uma extensa viagem que visa impedir que o conflito no Oriente Médio se alastre e evitar "um ciclo interminável de violência".

"Devemos garantir que o conflito não se alastre", disse ele depois de se reunir com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, na cidade de Chania, na ilha de Creta.

"Uma das nossas verdadeiras preocupações é a fronteira entre Israel e o Líbano e queremos fazer todo o possível para garantir que não haja escalada", acrescentou.

O movimento xiita libanês Hezbollah disparou dezenas de foguetes contra o norte de Israel no sábado.

O Hezbollah disse que foi uma retaliação pelo assassinato, por Israel, em Beirute, do número dois do movimento palestino Hamas.

"Queremos garantir que países com ideias semelhantes utilizem os seus laços, a sua influência, as suas relações com alguns dos atores que possam estar envolvidos para manter as coisas sob controle, para garantir que o conflito não se espalhe", afirmou Blinken, citando em particular, o "papel vital" que a Turquia pode desempenhar neste sentido, depois de se reunir com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Istambul, no sábado.

Depois da Jordânia, Blinken viajará no domingo para o Catar, que desempenhou um papel fundamental na trégua que no final de novembro permitiu a libertação dos reféns israelenses detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.