Barcelona vence time da 4ª divisão e avança na Copa do Rei

A assistência foi do brasileiro Raphinha, que ampliou a vantagem dos catalães ao aparecer na segunda trave para empurrar a bola para as redes após passe de Héctor Fort (51').

Fermín López marcou para o Barça o único gol do primeiro tempo, aproveitando espaço para bater quando estrava cercado de adversários (19').

O Barcelona, que foi a campo sem vários titulares, venceu fora de casa o modesto Barbastro (quarta divisão espanhola) por 3 a 2 neste domingo (7) e se classificou às oitavas de final da Copa do Rei.

Mas o Barbastro não se rendeu e diminuiu com Adrià De Mesa (59'), dando suspense até a reta final da partida, quando Robert Lewandowski fez o terceiro do Barça cobrando pênalti (88').

O time da casa chegou a fazer o segundo com Marc Prat (90'+3), também de pênalti, mas já era tarde para uma reação.

Além da vitória esperada sobre um time da quarta divisão, a notícia do jogo para o Barcelona foi o retorno de Iñigo Martínez, um mês depois de sofrer uma lesão na coxa. O zagueiro entrou no segundo tempo (63'), mas teve que ser substituído apenas dez minutos depois, visivelmente contrariado, por problemas físicos.

Também neste domingo, o jogo entre Villarreal e Unionistas de Salamanca (3ª divisão) teve que ser suspenso devido a problemas nas torres de iluminação no estádio municipal Reina Sofía antes do início da prorrogação, quando as equipes empatavam em 1 a 1.

O duelo será retomado na segunda-feira, às 12h30 (horário de Brasília), anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Por favor, pedimos a todos os torcedores que guardem seus ingressos", escreveu o Unionistas em sua conta na rede social X (antigo Twitter).