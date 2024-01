'Barbenheimer' lidera a 81ª edição do Globo de Ouro

"Barbie" e "Oppenheimer", dois sucessos que pintaram as redes sociais de rosa e cinza e lotaram os cinemas no ano passado, chegam neste domingo (7) no Globo de Ouro para arrebatar a cerimônia.

Apelidados de "Barbenheimer", após estrear no mesmo dia e arrecadar, juntos, US$ 2,4 bilhões (R$ 11,7 bilhões) em bilheteria, os filmes totalizam 17 indicações na 81ª edição do Globo de Ouro - início da aguardada temporada de premiações de Hollywood.

As obras "são tão diferentes uma da outra, e ainda assim ambas foram um sucesso (...). Estamos empolgados que ambas estarão bastante representadas aqui", disse o produtor do Globo de Ouro, Glenn Weiss.