Suprema Corte dos EUA decidirá se Trump pode ser excluído das primárias

Até que o tribunal decida, o nome de Trump poderá aparecer nas cédulas do Partido Republicano.

"Espero receber um tratamento justo", disse Trump na noite de sexta-feira durante um comício em Iowa.

No mês passado, a Suprema Corte do Colorado proibiu Trump de aparecer nas cédulas das primárias republicanas no estado ocidental devido ao seu suposto papel no motim de 6 de janeiro de 2021.

Nesse dia os seus apoiadores invadiram o Capitólio com o objetivo de impedir a certificação de Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais de 2020.

Donald Trump e os seus mais fervorosos simpatizantes ainda questionam, sem provas, os resultados das eleições de 2020.