Rune e Dimitrov avançam à final do ATP 250 de Brisbane

O dinamarquês Holger Rune, número 8 do mundo, vai enfrentar no domingo o búlgaro Grigor Dimitrov (14º) na decisão do ATP 250 de Brisbane, uma final entre os dois cabeças de chave do torneio.

Nas semifinais deste sábado (6), Rune, de 20 anos, se classificou primeiro ao derrotar o russo Roman Safiullin (39º) com parciais de 6-4 e 7-6 (7/0).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, Dimitrov (32 anos) bateu com parciais de 6-3 e 7-5 o australiano Jordan Thompson (55º), carrasco do espanhol Rafael Nadal nas quartas de final.