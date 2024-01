Real Madrid, Atlético e Girona avançam às oitavas na Copa do Rei

A vítima ilustre do dia foi o Betis, mas sua eliminação se deu no único confronto entre times da elite, que terminou com vitória do Alavés por 1 a 0.

Também se classificaram Atlético de Madrid e Girona, duas das equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol, que confirmaram o favoritismo contra times de divisões inferiores.

O Real Madrid teve que esperar até o segundo tempo para selar sua vitória por 3 a 1 no campo da modesta Arandina, da 2ª RFEF (quarta divisão), mas cumpriu sua missão neste sábado (6) e avançou às oitavas de final da Copa do Rei.

No estádio de El Montecillo, da localidade de Aranda de Duero, o Real Madrid foi a campo com um time repleto de reservas e o volante francês Eduardo Camavinga, de volta depois de quase dois meses afastado por uma lesão no joelho.

No primeiro tempo, a equipe merengue não conseguiu abrir o placar apesar de ter criado as melhores chances, como era esperado. O estreante turco de 18 anos Arda Güler chegou a acertar um chute no travessão.

Mas o muro da Arandina caiu no início da segunda etapa, quando Brahim Díaz foi derrubado na área e o juiz marco pênalti, que Joselu não desperdiçou para colocar o Real Madrid na frente (54').

Logo em seguida, Brahim ampliou aproveitando bola mal afastada pela defesa do time local (55').

O terceiro saiu dos pés do brasileiro Rodrygo (90'+1), que bateu cruzado no canto direito, e nos instantes finais a Arandina fez o de honra com Nacho Fernández (90'+4) marcando contra.

Mais cedo, em jogo duro fora de casa contra o Lugo, da 1ª RFEF (terceira divisão espanhola), o Atlético sofreu durante 30 minutos, mas conseguiu uma vitória por 3 a 1 no estádio Anxo Carro.