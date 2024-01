Processos judiciais de Trump concedem protagonismo eleitoral aos tribunais

"Mas não há dúvida de que é mais intenso quando se tem que lidar com estas questões antes de uma eleição presidencial, incluindo questões que podem ser decisivas, como se o candidato pode ou não concorrer", explicou.

Trump enfrenta acusações criminais decorrentes de seus supostos esforços para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 e seu papel na invasão do Capitólio por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

É a questão que enfrenta atualmente a Suprema Corte dos Estados Unidos, a quem Trump pediu para anular uma decisão da Suprema Corte do Colorado que o impede de participar nas eleições primárias republicanas neste estado do oeste do país.

A Suprema Corte do Colorado retirou Trump da votação, citando uma emenda que proíbe qualquer pessoa de ocupar cargos públicos se tiver se envolvido em "insurreição ou rebelião" após se comprometer a apoiar e defender a Constituição.

Os tribunais tratam de questões de elegibilidade, disse Muller, "mas normalmente tratam-se de candidatos marginais" e "não do principal candidato à nomeação".