Polícia e militares investigam suposto massacre com drones no México

As buscas acontecem na localidade de Buenavista de los Hurtado, município de General Heliodoro Castillo, afirma a fonte oficial.

Policiais e militares patrulhavam uma cidade no turbulento estado de Guerrero, sudeste do México, informou na sexta-feira a Secretaria de Segurança regional, depois que uma ONG relatou um suposto massacre por drones, citando fontes oficiais.

Neste município, a ONG de defesa dos direitos humanos Minerva Bello relatou um ataque com drones contra os moradores.

"A informação que temos é que a partir do meio-dia de ontem (quinta-feira) atacaram a comunidade com drones, com artefatos explosivos", disse o diretor desta ONG, padre Filiberto Velázquez, em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Ele indicou que as autoridades lhe informaram "que já haviam assassinado pessoas desta comunidade de Buenavista".

"A versão que eles tratam é de 30 pessoas", continuou ele, respondendo à pergunta de um jornalista.

Nenhuma fonte oficial pôde confirmar publicamente os fatos ou o balanço da noite de sexta-feira.

Ataques de drones realizados por cartéis de drogas foram relatados no México nos últimos anos.