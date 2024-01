Onze mortos, cinco deles crianças, em bombardeio russo no leste da Ucrânia (governador)

Pelo menos onze pessoas morreram, cinco delas crianças, e oito ficaram feridas neste sábado (6) em um bombardeio russo contra a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"Os russos bombardearam a região com mísseis S-300, matando onze pessoas e ferindo outras oito", disse Vadim Filashkin, governador da região de Donetsk, no Telegram, acrescentando que o "principal" ataque ocorreu "em Pokrovsk e Rivné, no aglomeração de Myrnohrad".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-pop/oaa/jvb/eg/aa