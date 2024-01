Onipresente, Trump rompe com os esquemas da campanha republicana nos EUA

Donald Trump e as suas complicações judiciais monopolizam toda a atenção sobre as primárias republicanas para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, deixando pouco espaço para os seus rivais.

A corrida para decidir quem enfrentará o candidato democrata, muito provavelmente Joe Biden, em novembro, não é nada convencional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro, porque o ex-presidente mantém a aspiração de voltar à Casa Branca apesar de estar imerso em uma saga judicial, um fato sem precedentes. Mas sobretudo porque é, de longe, o favorito em todas as pesquisas.