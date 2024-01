Lille atropela time da Martinica e avança na Copa da França

O Lille atropelou com uma goleada por 12 a 0 o modesto Golden Lion, da Ilha da Martinica, para se classificar para a fase de 16-avos de final da Copa da França neste sábado (6).

Não houve espaço para surpresas no Stade Pierre Mauroy entre o time da Ligue 1 e o clube da Martinica, que disputa o campeonato regional da ilha, na sexta divisão do futebol francês.

O Lille começou 2024 com um festival de gols, com os hat-tricks do kosovar Edon Zhegrova (33', 41' e 42') e do canadense Jonathan David (25', 36' e 75') e dois gols de Yusuf Yazici (11' e 45') e do islandês Hakon Haraldsson (64' e 78'). O português Tiago Santos (57') e Amine Messoussa (89') também marcaram na goleada.