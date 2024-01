Depay decide contra time da 3ª divisão e Atlético avança na Copa do Rei

Em jogo duro fora de casa contra o Lugo, da 1ª RFEF (terceira divisão espanhola), o Atlético de Madrid sofreu durante 30 minutos, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 1 neste sábado (6), no estádio Anxo Carro.

O holandês Memphis Depay foi o nome da partida marcando dois gols que deram tranquilidade ao time 'colchonero' (66' e 74').

Antes disso, o argentino Ángel Correa tinha colocado o Atlético na frente logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas o porto-riquenho Leandro Antonetti empatou para os anfitriões ainda antes do intervalo (39').