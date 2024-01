Comunicado do Business Wire :Quectel

A Quectel Wireless Solutions, provedor mundial de soluções de IoT, enviou hoje uma carta de cessação e desistência à Cavli Wireless de San José, CA, EUA, exigindo que deixe de fazer imediatamente falsas acusações sobre a Quectel e seus módulos de IoT, bem como que se retrate e repudie todas as declarações e insinuações falsas e difamatórias. "Mais uma vez, nos inteiramos recentemente de que nossos concorrentes estão espalhando rumores falsos e difamatórios aos clientes e potenciais clientes da Quectel", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel. "Continuaremos nos defendendo energicamente contra quaisquer afirmações falsas de concorrentes e não toleraremos práticas falsas e difamatórias dirigidas à Quectel e seus clientes." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Quectel vem buscando autoridades do governo dos EUA para corrigir mal-entendidos fundamentais sobre sua tecnologia de módulo de IoT. O Comitê Seleto da China está emitindo declarações com motivação política sobre a Quectel que são em grande parte incorretas. Os módulos da Quectel não representam nenhum risco à segurança nacional ou à privacidade. Estamos em total conformidade com as leis, regras e regulamentos dos EUA. Na área da proteção da segurança cibernética de nossos módulos, nosso trabalho com o Estado Finito criou novos padrões de primeiro nível, como destacado em nosso relatório, continuou o Sr. Muhrer. Os resultados podem ser encontrados aqui.

Além disto, a empresa está comprometida em combater qualquer desinformação espalhada por concorrentes, como a Cavli Wireless, ao garantir a representação precisa de seus produtos.

