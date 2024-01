Com país ainda polarizado, Lula convoca ato que marca 1º aniversário de 8 de janeiro

O presidente Lula reunirá na segunda-feira (8) a cúpula institucional do país em uma tentativa de mostrar unidade, um ano depois dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, mas a ausência esperada de nomes da direita evidencia a polarização que segue vigente no país.

No primeiro aniversário da invasão das sedes dos Três Poderes - o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) - por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro inconformados com a eleição de Lula, o petista vai liderar um ato em Brasília para "lembrar que houve tentativa de golpe" de Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A depredação dos edifícios "deixou cicatrizes profundas", mas a "democracia saiu vitoriosa e fortalecida", disse Luiz Inácio Lula da Silva.