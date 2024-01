Com gol no fim, Inter vence Verona e segue líder isolada do Italiano

Lautaro Martínez abriu o placar para o time de Milão nos primeiros minutos de jogo (13') em San Siro. Logo depois do intervalo, o atacante argentino chegou a fazer o segundo (49'), mas o gol foi anulado por impedimento.

Com 48 pontos, a Inter abre cinco de vantagem sobre a Juventus (2ª), que no domingo enfrenta a lanterna Salernitana.

A Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste sábado (6), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, graças a um gol nos acréscimos de Davide Frattesi, resultado que manteve os 'nerazzurri' na liderança isolada da tabela.

Thomas Henry (74') empatou para o Verona, mas Frattesi, que havia entrado no lugar de Henrikh Mkhitaryan (83'), conseguiu o gol da vitória interista. (90'+4).

Nos instantes finais, o Verona ficou com um jogador a menos pela expulsão do meia Darko Lazovic por reclamação (90'+5) e Henry ainda teve a chance de empatar batendo pênalti (90'+10), mas a cobrança foi na trave do goleiro Yann Sommer.

Com apenas 14 pontos, o Hellas Verona continua na zona de rebaixamento (18º.)

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: