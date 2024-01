Chelsea goleia para avançar na FA Cup; Aston Villa vence com gol no fim

O Chelsea se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) com uma goleada sobre o Preston North End por 4 a 0 neste sábado (6), enquanto o Aston Villa teve trabalho para bater o Middlesbrough por 1 a 0 com gol no fim.

Nenhum dos representantes da Premier League foi surpreendida nos confrontos do dia contra equipes de divisões inferiores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 'Blues' demoraram a abrir o placar contra o Preston North End, atualmente 14º colocado na Championship (2ª divisão inglesa), mas mataram o jogo assim que conseguiram marcar.