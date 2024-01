Chefe do Hamas pede que Blinken se concentre em acabar com a 'agressão' israelense

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, pediu ao diplomata americano Antony Blinken que se concentre em acabar com a "agressão" israelense durante sua viagem ao Oriente Médio sobre a guerra em Gaza.

"Esperamos (...) que desta vez se concentre no fim da agressão, visando acabar com a ocupação de todas as terras palestinas", declarou Haniyeh em um vídeo publicado na noite de sexta-feira.

"Esperamos que o senhor Blinken tenha conseguido tirar conclusões dos últimos três meses e compreendido o grau do erro cometido pelos Estados Unidos com o seu apoio cego" a Israel, acrescentou o líder do movimento islamista palestino, que vive no exílio no Catar.