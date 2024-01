Blinken se reuniu com Erdogan na Turquia, primeira etapa de sua viagem pelo Oriente Médio

Uma fonte diplomática afirmou que este último defendeu "um cessar-fogo imediato" no território palestino.

O encontro, que durou mais de 75 minutos segundo fontes diplomáticas americanas, ocorreu depois que Blinken se reuniu com seu homólogo turco Hakan Fidan.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, reuniu-se neste sábado (6) na Turquia com o presidente Recep Tayyip Erdogan para abordar a guerra e a adesão da Suécia à Otan, antes de continuar sua nova viagem pelo Oriente Médio.

Segundo o comunicado americano, Antony Blinken também pediu a "finalização (do processo) de adesão da Suécia à Otan", que ainda precisa do acordo da Turquia e da Hungria.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que deixa 22.722 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque de 7 de outubro perpetrado por combatentes do Hamas, que mataram 1.140 pessoas em Israel e sequestraram outras 250, segundo as autoridades, que afirmam que 132 permanecem cativas em Gaza.

Blinken, que iniciou a sua nova viagem pelo Oriente Médio na Turquia, chegará à ilha grega de Creta no sábado à noite, antes de viajar para Jordânia, Israel, Cisjordânia ocupada e outros países da região para evitar uma escalada regional do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas.

O diplomata sublinhou "a necessidade de evitar que o conflito se alastre, de aumentar a ajuda humanitária, de reduzir as vítimas civis, de trabalhar para uma paz regional duradoura e de avançar para a criação de um Estado palestino".

Em dezembro, a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou o protocolo de adesão deste país à aliança militar, mas este deve ser aprovado pela maioria dos deputados para encerrar uma saga de quase 20 meses.

A Turquia censura a Suécia pela sua suposta permissividade com os ativistas curdos que se refugiam no seu território e usa o seu poder de veto para negociar também a aquisição de 40 caças F-16 americanos e equipamento de modernização para as suas aeronaves.

