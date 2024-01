Blinken chega à Turquia para abordar guerra de Gaza e entrada da Suécia na Otan

Fontes diplomáticas americanas indicaram que a reunião ocorreu ao início da tarde, depois que Blinken, que chegou a Istambul na sexta-feira, se reuniu com o seu homólogo turco Hakan Fidan.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, reuniu-se neste sábado (6) na Turquia com o presidente Recep Tayyip Erdogan para abordar a guerra em Gaza e tentar eliminar os últimos obstáculos à entrada da Suécia na Otan.

Em dezembro, a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou o protocolo de adesão deste país à aliança militar, mas este deve ser aprovado pela maioria dos deputados para encerrar uma saga de quase 20 meses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que deixa 22.600 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque de 7 de outubro perpetrado por combatentes do Hamas, que mataram 1.140 pessoas em Israel e sequestraram outras 250, segundo as autoridades, que afirmam que 132 permanecem cativas em Gaza.

O presidente Erdogan, que esteve ausente durante a visita anterior de Blinken à Turquia no início de novembro, censura os Estados Unidos pelo seu apoio a Israel, que considera um "Estado terrorista".

Blinken inicia uma nova viagem pelo Oriente Médio na Turquia, que o levará a Israel, à Cisjordânia ocupada e ao Catar para defender um aumento da ajuda a Gaza e evitar uma escalada regional do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas, que começou há quase três meses.

A Turquia censura a Suécia pela sua suposta permissividade com os ativistas curdos que se refugiam no seu território e usa o seu poder de veto para negociar também a aquisição de 40 caças F-16 americanos e equipamento de modernização para as suas aeronaves.

