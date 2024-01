Blinken busca evitar propagação do conflito no Oriente Médio

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse neste sábado que deseja garantir que o conflito em Gaza não se propague pelo Oriente Médio, na primeira etapa de seu novo giro por aquela região.

Blinken deu a declaração após se reunir na ilha de Creta com o premier grego, Kyriakos Mitsotakis. O americano disse que irá conversar com seus aliados sobre as medidas que podem ser tomadas para evitar uma propagação regional.

"Uma de nossas verdadeiras preocupações é a fronteira entre Israel e o Líbano e queremos fazer todo o possível para garantir que não haja uma escalada", acrescentou Blinken, depois de um dia marcado por ataques nessa fronteira.