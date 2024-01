Venezuela inicia ano eleitoral cheio de incógnitas

O presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição na Venezuela? Quando serão as eleições? A opositora María Corina Machado será candidata? A política venezuelana está cheia de incógnitas no início do ano eleitoral de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em princípio sim, embora a autoridade eleitoral ainda não tenha definido uma data. O governo e a oposição concordaram, em negociações mediadas pela Noruega, que as eleições presidenciais serão realizadas no segundo semestre de 2024, com a observação da União Europeia e de outros atores internacionais. Washington, protagonista deste processo, levantou então as suas sanções ao petróleo, gás e ouro venezuelanos durante seis meses, embora as tenha condicionado a um maior espaço para eleições transparentes. Maduro, que governa a Venezuela desde 2013, foi reeleito em 2018 para um segundo mandato de seis anos em eleições desconhecidas por mais de 60 países, incluindo os Estados Unidos, em meio a denúncias de fraude. "O governo ficou muito enfraquecido pelo isolamento internacional", disse à AFP o analista político Ricardo Ríos. "Eles conseguiram superar o não reconhecimento e precisam manter uma imagem mais ou menos cuidada".

O presidente venezuelano afirmou que era "prematuro" confirmar se tentará a reeleição. "Só Deus sabe... Não Diosdado, Deus", disse Maduro ao canal Telesur, em um jogo de palavras com o nome do ex-vice-presidente Diosdado Cabello, número dois do partido no poder. "Esperemos que os cenários eleitorais estejam definidos (...), tomaremos a melhor decisão".

Cabello disse que Maduro será o candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) em 2024, ano em que o chavismo comemora 25 anos no poder. O comentário "foi uma brincadeira política de Maduro", disse Ríos, que vê no presidente "um sinal de união" dentro do partido no poder que está "muito dividido" e com baixa popularidade. "Ele está em campanha há mais de um ano, a mera possibilidade de não ser o candidato seria uma evidência de uma crise tremenda", disse o cientista político Luis Salamanca.