Tottenham vence Burnley (1-0) e vai às oitavas de final da FA Cup

O Burnley, penúltimo colocado na tabela da Premier League, teve a melhor chance do primeiro tempo, mas o atacante suíço Zeki Amdouni não concluiu bem no mano a mano com o goleiro italiano Guglielmo Vicario.

O espanhol Pedro Porro recuperou a bola e arriscou um chute de longa distância no minuto 78 da partida. Até então os 'Spurs' dominavam mas sem eficiência nas finalizações, o que levou a partida a um empate que obrigaria a repetição do jogo (o 'replay').

Com um gol na reta final o Tottenham venceu o Burnley por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra, nesta sexta-feira (5), em Londres.

No outro jogo do dia na Copa da Inglaterra, o Fulham venceu um clube da segunda divisão, o Rotherham United, por 1 a 0, graças a um gol de Bobby Reid (24').

O francês Neal Maupay colocou o Brentford na frente aos 41 minutos e o Wolverhampton, apesar de ter jogado com dez desde os 9 minutos devido à expulsão do brasileiro João Gomes, conseguiu empatar através de Tommy Doyle (64').

Nesse mesmo dia será disputado o duelo de maior destaque desta fase, entre dois gigantes, Arsenal e Liverpool.

Depois de duas derrotas nos últimos jogos, os 'Gunners' espera reagir com uma grande vitória que lhes dê uma injeção de moral.

"Até o Natal éramos líderes da liga. Seis dias depois, estávamos em quarto lugar. Você pode ver as coisas com um microscópio ou um telescópio que permite olhar um pouco mais longe e com mais perspectiva", relativizou nesta sexta-feira o técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta.