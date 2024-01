Tempestade de inverno ameaça costa leste dos EUA

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos alertaram nesta sexta-feira (5) que uma combinação de chuva e neve poderia provocar um caos nos deslocamentos no nordeste do país neste fim de semana, com cerca de 25 milhões de pessoas sob um aviso de tempestade.

Várias cidades do leste dos Estados Unidos, incluindo Nova York, a mais populosa, passaram por períodos recordes sem nevascas.

No entanto, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) disse em um alerta de tempestade de inverno que "viajar pode ser quase impossível" em alguns lugares durante neste fim de semana, quando muitas pessoas retornam de suas férias de inverno.