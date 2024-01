Suprema Corte irá analisar se Trump pode disputar primárias no Colorado

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou nesta sexta-feira (5) analisar o recurso de Donald Trump contra uma decisão da maior instância judicial do Colorado que o afastaria das primárias presidenciais naquele estado.

Composta por uma maioria de juízes conservadores, entre eles três nomeados pelo ex-presidente republicano, a corte deve discutir o caso no próximo dia 8 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mês passado, a Suprema Corte do Colorado proibiu Trump de figurar nas cédulas das eleições primárias republicanas nesse estado devido ao seu suposto papel no ataque ao Capitólio em Washington, realizado por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.