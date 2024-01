'Responsabilidade política de Bolsonaro é inequívoca' no 8/01, diz Gilmar Mendes

Ministro Gilmar Mendes, do STF, foi o relator do acordo Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF

Às vésperas de se completar um ano dos ataques de milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defende taxativamente o vínculo do ex-presidente com o episódio. "A responsabilidade política [de Bolsonaro] é inequívoca", disse Mendes à AFP, durante uma entrevista em seu gabinete no STF, em Brasília. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao mesmo tempo, o decano do Supremo, de 67 anos, mede suas palavras para se referir à responsabilidade jurídica do líder da extrema direita, um aspecto que ainda "está em julgamento".

Bolsonaro, inelegível por oito anos desde junho, é investigado no STF como possível instigador e autor intelectual dos ataques aos prédios públicos, em uma tentativa de derrubar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente, que no momento dos fatos estava nos Estados Unidos, negou qualquer responsabilidade. Mas Mendes garante que seu governo (2019-2022) "incentivava algum tipo de anarquia, especialmente no que diz respeito às forças policiais". "Acredito até mesmo que os militares não retiraram esses invasores, manifestantes [dos prédios] por conta de algum estímulo que havia por parte da própria Presidência da República", afirmou o ministro, que ocupa um dos 11 assentos do plenário do STF desde 2002.





Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, que derrotou Bolsonaro nas urnas por estreita margem, Mendes almoçava em Lisboa com seu amigo Nuno Piçarra, colega do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando foi surpreendido pelas notícias sobre os tumultos que cresciam em Brasília. Revoltados e descrentes diante do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, simpatizantes de Bolsonaro invadiam as sedes do Congresso, do Supremo e da Presidência, quebravam o mobiliário e clamavam por uma intervenção militar. Imediatamente, Mendes interrompeu o encontro, foi para seu apartamento e começou a enviar mensagens e ligar para três pessoas: seus colegas do STF, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, e o recém-empossado ministro da Justiça, Flávio Dino.