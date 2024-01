Procurador-geral dos EUA denuncia aumento de ameaças a funcionários públicos

O procurador-geral e secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, denunciou, nesta sexta-feira (5), um aumento "profundamente preocupante" das ameaças a funcionários públicos.

"Estas ameaças de violência são inaceitáveis", declarou Garland aos jornalistas na véspera do terceiro aniversário do ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 por parte de simpatizantes de Donald Trump, favorito para a indicação presidencial republicana para as eleições de novembro.

"Ameaçam a estrutura de nossa democracia", disse Garland.