Polícia de Londres não abriu investigação sobre o príncipe Andrew no caso Epstein

Depois da divulgação da suposta relação com Epstein, alguns jornais britânicos e, em particular, tabloides, pediram à família real que cortasse todos os vínculos com ele.

Na quinta-feira, o grupo antimonarquia Republic apresentou "um relatório à polícia sobre o irmão do rei Charles III", instando-a a investigar o duque de York, que caiu em desgraça após acusações de abuso sexual.

cla/gmo/psr/an/aa