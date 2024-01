Petróleo sobe pela menor oferta líbia e crise no Oriente Médio

"As preocupações com a demanda", após a desaceleração da economia mundial, "não diminuíram, mas por enquanto são os riscos de oferta que estão impulsionando os preços", disse Barbara Lambrecht, do Commerzbank, em nota.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março ganhou 1,50% e fechou a 78,76 dólares. Por sua vez, o americano West Texas Intermediate (WTI) subiu 2,24%, para 73,81 dólares.

Na Líbia, um protesto contra os altos preços dos combustíveis fechou o maior campo petrolífero do país, privando o mercado de cerca de 270 mil barris diários, segundo o Commerzbank.

"Não podemos nos permitir perder barris, dado o que os sauditas e a Opep+ estão fazendo", enfatizou John Kilduff, da Again Capital.

Este mês, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados implementaram novos cortes na produção de 900.000 barris diários, que se estenderão pelo menos até março.

Esses cortes se somam aos já anunciados em outubro de 2022, abril e junho de 2023, totalizando quase 5 milhões de barris diários.

Além disso, há "um prêmio de risco significativo devido às tensões no Oriente Médio", que aumentam com a eliminação do número dois do Hamas no Líbano, atribuída a Israel, e dois ataques no Irã reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, argumentou o Commerzbank.