Israel esboça plano para pós-guerra em Gaza em meio a bombardeios

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, esboçou um plano preliminar para a administração da Faixa de Gaza quando o conflito terminar e propôs que nem Israel nem o Hamas governem esse território palestino, que continua sob intenso bombardeio nesta sexta-feira (5).

DAFNA, Israel:

Medo do Hezbollah assombra israelenses deslocados na fronteira com o Líbano

Chen Amit se recusa a voltar ao seu kibutz, na fronteira com o Líbano, por receio de que milicianos do movimento libanês Hezbollah entrem em Israel e sequestrem pessoas, como fez o grupo palestino Hamas em 7 de outubro no sul do país.

WASHIGNTON:

Biden busca impulsionar sua campanha para 2024 com Trump na mira

Joe Biden tenta impulsionar a sua campanha para as eleições presidenciais de novembro, nesta sexta-feira, com um discurso em que alertará para a ameaça que, segundo ele, Donald Trump representa para a democracia, três anos depois do ataque ao Capitólio.

WASHINGTON:

Trump terá primeiro teste de fogo nas primárias republicanas

Em dez dias, Donald Trump enfrentará um teste decisivo, como favorito, na aposta política mais surpreendente da história dos Estados Unidos com o início das primárias republicanas em Iowa. Resta saber se Nikki Haley e Ron DeSantis conseguirão surpreender.

WASHINGTON:

Primárias de Iowa, um tipo de votação muito singular nos EUA

Os republicanos do Iowa serão, no dia 15 de janeiro, os primeiros a votar em um pré-candidato de seu partido para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos.

WASHINGTON:

Haley vs. DeSantis: por quê as primárias republicanas são relevantes

Com o magnata Donald Trump com folga na corrida pela nomeação presidencial republicana, os americanos poderiam ser perdoados por considerá-la uma coroação, em vez de uma disputa genuína.

BRASÍLIA:

'Responsabilidade política de Bolsonaro é inequívoca' no 8/01, diz Gilmar Mendes

Às vésperas de se completar um ano dos ataques de milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defende taxativamente o vínculo do ex-presidente com o episódio.

CARACAS:

Venezuela inicia ano eleitoral cheio de incógnitas

O presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição na Venezuela? Quando serão as eleições? A opositora María Corina Machado será candidata?

WASHINGTON:

A corrupção 'é um fenômeno profundamente enraizado' na Guatemala, denuncia o ex-promotor Sandoval

No seu exílio em Washington, o ex-promotor anticorrupção da Guatemala, Juan Francisco Sandoval, distingue entre "a coisa mais imediata" que o país precisa, a "saída" da procuradora-geral Consuelo Porras, e "a coisa mais importante": uma reforma judicial para acabar com a corrupção, "um fenômeno profundamente enraizado".

KIEV:

Ucrânia diz não poder confirmar se Rússia usou mísseis norte-coreanos

A Ucrânia, que nesta sexta-feira (5) voltou a ser alvo de ataques com drones russos, afirmou que ainda não pode confirmar se a Rússia lançou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte contra o seu território em dezembro, após acusações dos Estados Unidos.

ANAMIZU, Japão:

Sobe para 94 mortos e 222 desaparecidos balanço do terremoto no Japão

Ao todo, 222 pessoas continuam desaparecidas nesta sexta-feira (5) no centro do Japão, onde os socorristas trabalham 24 horas por dia para encontrar sobreviventes, quatro dias depois do potente terremoto do dia de Ano Novo que deixou pelo menos 94 mortos e 460 feridos.

JOANESBURGO:

Ex-campeão paralímpico sul-africano Pistorius saiu da prisão e está em casa

O ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius foi solto da prisão nesta sexta-feira (5), em liberdade condicional, e "já está em casa", informaram as autoridades penitenciárias, depois de cumprir parte da pena pelo assassinato da namorada em 2013.

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro acelera em dezembro para 2,9% na comparação anual

A inflação na zona do euro acelerou em dezembro para 2,9% na comparação anual, principalmente devido aos preços da energia, quebrando uma tendência descendente, anunciou nesta sexta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat.

LOS ANGELES:

Os indicados ao Globo de Ouro nas principais categorias

Confira os indicados nas principais categorias do Globo de Ouro, premiação do cinema e da televisão que será realizada neste domingo (7).

PARIS:

Azerbaijão nomeia ministro da Ecologia como presidente da COP29

O Azerbaijão nomeou seu ministro da Ecologia e Recursos Naturais, Mukhtar Babayev, ex-chefe da empresa petrolífera Socar, como presidente da 29ª conferência sobre a mudança climática, que ocorrerá em novembro, em Baku.

SAN FRANCISCO:

IA traz novos ares para os dispositivos online

A convenção anual mais importante da tecnologia, a CES, abrirá suas portas na terça-feira em Las Vegas com o selo da inevitável Inteligência Artificial (IA), que espera converter os dispositivos online em produtos ainda mais sofisticados, "inteligentes" e até mesmo "humanos".

WASHINGTON:

Indígenas navajo nos EUA questionam o envio de restos humanos para a Lua

Os Estados Unidos lançarão em breve a sua primeira nave espacial para tentar uma aterragem suave desde a era Apollo, numa colaboração histórica com o sector privado, mas a celebração está longe de ser unânime.

(EUA espaço navajo Lua aeroespacial, a ser transmitida)

