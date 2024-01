Parlamento da Venezuela confirma influente dirigente chavista como presidente

O Parlamento da Venezuela ratificou nesta sexta-feira (5) na presidência para um quarto mandato o deputado chavista Jorge Rodríguez, um dos homens de confiança do presidente Nicolás Maduro e chefe da delegação do governo na mesa de diálogo com a oposição mediada pela Noruega.

O Parlamento unicameral tem debatido questões delicadas desde sua instalação em 2021, incluindo a lei relacionada à corrupção, nomeação de juízes para a Suprema Corte e uma nova diretoria do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que organizará as eleições presidenciais deste ano.

Também foi o principal defensor de um referendo para ratificar a soberania da Venezuela na região do Essequibo, um território reivindicado há mais de um século pela Guiana, que voltou à pauta pela descoberta de petróleo nesta região.

O parlamentar reiterou sua condenação à retenção de ativos da Venezuela no exterior e alertou que qualquer ação que afete os recursos do país "viola" os acordos assinados com a oposição em Barbados, em outubro passado, que incluem a realização de eleições no segundo semestre do ano com observação internacional.

Ele mencionou, por exemplo, o avião de carga retido na Argentina que foi apreendido pelos Estados Unidos esta semana.

"Qualquer ação fraudulenta, de roubo ou apropriação indevida da aeronave EMTRASUR viola os acordos que alcançamos com outros governos estrangeiros", disse Rodríguez, que antes foi vice-presidente e ministro da Comunicação.