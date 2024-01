Nadal perde para Thompson nas quartas de Brisbane em sua volta ao circuito

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado nas quartas de final do torneio de Brisbane, em seu retorno às quadras após quase um ano sem jogar, ao perder para o australiano Jordan Thompson (nº 55 do mundo) em três sets, com parciais de 5-7, 7-6 (8/6) e 6-3.

Nadal perdeu após 3 horas e 25 minutos de uma luta acirrada, numa partida em que o nível de seu jogo foi caindo e na qual teve que pedir atendimento médico no terceiro set para tratar um desconforto no quadril, a mesma área em que sofreu uma lesão em 2023 que o obrigou a passar por uma cirurgia.